AI導入成為金融科技國際趨勢，星展銀行（台灣）總經理林鑫川今（12）日表示，星展集團致力於數位轉型，積極形塑未來銀行產業樣態，繼內部率先舉辦金融科技黑客松之後，再與亞馬遜新創中心AWS舉辦DeepRacer AI人工智慧模型車競賽，讓非IT背景出身的員工也能從輕鬆的遊戲中接觸機器學習，開啟金融業先例。

DeepRacer是由Amazon推出的一款小型AI人工智慧模型車，參賽者必須藉由機器學習技術，不斷編寫、調整程式語言，在應用強化學習技術的同時，讓這台只有一顆攝影鏡頭的小車開始分辨賽道上的顏色，在不偏離賽道的前提下以最快的軌跡跑完全程。除了實體競賽，參賽者也可以經由雲端的3D賽車模擬器優化模型車路徑，親手訓練自己的AI模型，體驗機器學習技術，無論是否具備科技背景，皆可輕鬆上手。

星展表示，為讓員工具備創新視野，集團致力推廣Deepacer，全體一級主管也投入時間和心力響應，全集團共有約2,300名同仁完成訓練，約佔總員工數的8％。疫情影響下，集團內DeepRacer皆改為線上舉辦，唯有台灣因防疫績效卓越，成為唯一能舉辦實體競賽的市場。

林鑫川表示，星展集團將持續投資數位創新，並藉由策略結盟等方式，發起更多活潑多元的內、外部活動，讓員工嘗試不同的技術與營運模式，培育符合未來銀行需求的金融人才。

(工商 )