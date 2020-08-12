大同公司2市場派提出召開股東臨時會，經濟部今（12）宣布，核准欣同及新大同公司，並要求在11月30日前完成召開及經濟部申請公司變更登記。經濟部列出五點說明，其中更痛斥大同公司負責人刻意忽視善良管理人之注意義務及全體股東之權益，已無法期待大同董事會未來將依法召開股東會。

經濟部商業司司長李鎂指出，經濟部綜合考量後，認為大同公司董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令，客觀上已足認其擔任董事會召集全人及股東會主席有濫權違法行為，對公司及全體股東造成嚴重損害之情事；金管會、經濟部也先後認定，股東會的召集權人不得於股東會上恣意剝奪股東權益。

李鎂表示，大同負責人刻意忽視善良管理人注意義務及全體股東權益，已無法期待該公司董事會未來將依法召開股東會；市場派申請人依公司法174條第4項規定申請，因公司負責人召開股東會有重大違法等事宜，無法期待該公司董事會未來會依法召集股東會，應符合公司法173條第4項之要件。

大同公司雖主張申請人取得股份無效，但經濟部也重申，法規解釋及適用為主管機關及法院職權，非由公司自行解釋及適用，大同公司主張不足採，判斷由先申請的市場派欣同取得股東臨時會召開權。

(工商 )