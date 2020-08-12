高雄營造工程公司洪姓董座，7月8日晚間因債務糾紛，遭四名持槍男子在高雄左營高鐵站停車場強行遭到擄走，隨後押著被害人前往南投山區囚禁於小木屋內，被害人遭擄50小時候遭警方攻堅救出。橋頭地檢署檢今偵查終結，對4名綁匪依犯妨害自由等罪提起公訴。

警方調查，64歲洪姓男子因為數千萬的工程款糾紛，於7月8日晚間搭乘高鐵返回左營站，至停車場取車時即遭林姓男子等4人強押上車帶走。家屬發現洪男沒有回家，報警請求協助。

警方經過濾歹徒行徑路線監視器發現，歹徒刻意由台3線一路北上至嘉義縣，沿途甚至輪流懸掛偽造車牌，以逃避警方追查。警方接續調閱監錄系統，並以車追人，鎖定主嫌林男涉有重嫌，於是兵分多路至嘉義、南投、新竹等縣市偵蒐調查，再發現除林男外尚有其餘共犯黃男、江男、張男等3人涉案。

專案小組分於7月11日發現主嫌林男開車往南投縣國姓鄉旁山區前進，於是跟隨他的行蹤至山區林間小木屋，因天色已晚，更免被害人洪男遭受傷害，於是緊急破門而入，在屋內發現洪男。

警方日前逮捕共犯後，全案依妨害自由、傷害、妨害祕密、偽造文書等罪嫌於7月30日移請橋頭地檢署偵辦，檢方今天偵查終結，對4名綁匪依犯妨害自由等罪提起公訴。

(中時新聞網)