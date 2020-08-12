實價揭露內湖豪宅「長虹天璽」今年有兩筆交易，5樓戶在2012年預售以1億1014萬買下，今年4月1億5386萬交易，屋主現賺4372萬；而7樓戶預售1億2100萬，在今年6月交易賣價1億5600萬，單價達102.6萬，也賺了3500萬，且2戶都採現金交易，若依照轉售所賺的金額來看，這2戶的房價增幅達3~4成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，事實上2年前「長虹天璽」23樓戶在2018年交易，也賺了2156萬。目前實價揭露「長虹天璽」共51筆交易，其中僅3筆為轉手交易，且每賣必賺，除了景氣回春之外，電塔拆遷是一大主要因素。

張旭嵐分析，嫌惡設施對房價的影響，依照距離遠近和設施對生活的影響程度而不等，因「長虹天璽」為豪宅規劃，卻鄰近電塔，對於高資產族而言多少形成阻力，而2017年後電塔正式拆遷，身價明顯翻漲，轉手戶大轉一筆。

長虹天璽轉手交易列表

「長虹天璽」2016年完工，近內湖市區，鄰麗山國小，生活機能成熟，加上林瑞陽、張庭、林俊傑等藝人住戶，讓「長虹天璽」成為內湖明星級豪宅，平均單價在9字頭，最高單價為28樓頂樓戶於2012年的交易127.8萬。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「長虹天璽」樓高28層，高價宅規劃，屬捷運西湖站生活圈，採買、交通機能便利，往明德科大的方向也有豪宅社區，其實具備不錯的抗跌效益，預售時的高樓層單價就以百萬起跳，中、低樓層則賣到7、8字頭，賣方若能以相較低價購入，自然都容易獲利。

陳炳辰說，目前內湖在碧湖周邊、五期、近大直一帶，以及像是捷運西湖、港墘、文德、內湖等站點附近，都可見高價宅身影，加上交易量長期居台北市各行政區亞軍，一直被舊公寓拖累的內湖區域房價，應有望逐步走揚。

(中時新聞網)