台北新板希爾頓酒店「行政主廚杜日福」獲獎10大名廚。圖／台北新板希爾頓酒店提供

中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會主辦「第十屆海峽兩岸美食文化交流論壇」於今（12日）公布得獎名單，台北新板希爾頓酒店一舉拿下3大獎項，成為今年的最大贏家，分別以「青雅 中餐廳」獲獎名店、「青雅嫣紅鵝」獲獎名菜點以及「行政主廚杜日福」獲獎10大名廚。而其中獲得名店的青雅中餐廳與名菜點的「嫣紅鵝」，因餐廳的設計與菜色口味獨特，更讓本屆評委會破例打破須屆滿10年的參賽規範，一舉榮獲「金牌認證」的殊榮。

台北新板希爾頓酒店表示，之所以打破飯店參賽規範之慣例，是因當初申請時特別以行政主廚杜日福具備40多年的資歷，再加上招牌菜「青雅嫣紅鵝」於傳統中創新菜式做申請條件，主辦單位亦同意。業者表示，將得獎殊榮回饋消費者，只要持振興券4人同行平日享優惠3800元（再加贈一壺香片，此專案適用周一至周四晚餐），就可以用優惠價體驗3項金牌的美味。

台北新板希爾頓酒店行政主廚杜日福，人稱「福哥」，曾任3屆國家元首國宴主廚，為政商名流與影視藝人規畫菜餚，港籍的杜日福拿手菜不少，除私家廣東料理，也熟稔宴會菜系。擁有40多年餐飲經驗，待在台灣就將近30年，擅常將港式料理與台灣口味做變化，其手藝卓越，亦擅長說菜，而與本屆名菜名點一同獲獎的「青雅嫣紅鵝」，正是由杜日福研發出9種配料來搭配81種吃法提供饕客們品嘗與玩味，「嫣紅鵝」早已是青雅中餐廳的招牌菜色。

(中時 )