文山國小培養小小防災士，透過消防開箱大解密活動，扎根防災教育。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府推動防災教育有成，在教育部舉辦的「防災總動員暨防災校園建置績優大會師」評選活動，榮獲5冠王佳績。苗栗縣長徐耀昌期許，學子將防災教育應用於生活並推廣防災知識，提升全民減災與應變能力。

苗栗縣政府教育處防災輔導團和縣內6所學校參與防災總動員暨防災校園建置績優大會師評選，縣府榮獲營運領航獎第一名、基礎建置學校文山國小、蓬萊國小及蟠桃國小3所學校獲全國績優第一名；進階學校則由西湖國小瑞湖分校拿下全國績優第一名，另有獅潭國小及華興國小則榮獲入選學校，表現亮眼。

縣府每年編列專款，提供學校推動防災教育，並擴充軟硬體資源，強化並擴展防災校園建置、擴大精進作為，透過師生防災素養檢測、校級增能研習，以及區域性示範觀摩演練等，提升各校執行防災教育成效。

其中西湖國小於瑞湖分校校區設立瑞湖防災學園，成為結合科技與生態的防災學校，融合防災教育、食農教育、環境教育、童軍教育等面向，建構「四季防災：農村24節氣防災教學模組」，並以以「永續環教‧里山防災」為主軸，勇奪進階學校全國第一，將提供各縣市防災參訪及觀摩體驗。

文山國小則長期推動學生災害風險管理觀念的建立與培養，編寫在地化的防災順口溜及繪製防災繪本小書—推動防災教育，並發展創客教學活動，讓孩子從做中學、學中做。蓬萊國小運用早年蓬萊礦場，和山林一起學習防災，以破壞山林生態為防災教育思考的出發點，將「重視山林、守護蓬萊」為防災教育主軸，透過部落的指導、林務局林下經濟課程的推動，防災概念更貼近學生，將教育實踐於生活。

蟠桃國小則以「生死關頭」議題來探討、尋求防災防震重要觀念和積極的行動策略，更以英、客、國等多語方式教學來融入校本課程，並藉由全校防災防震演練，熟練知識與技能，更訓練穩定思維的態度及踏實的操作。

徐耀昌表示，防災教育向下紮根、深化學童防災的知識、觀念和態度，並應用於生活之中，期待學童成為種子，推廣防災知識。

(中時 )