泰國的學生上街遊行，要求就現在的君主制政體進行改革，並列出10點呼籲，其中包括對現任總理的專斷獨裁的批評，也要求刪除「對王室輕蔑可判罰重刑」的法律。總理巴育（Prayuth Chan-ocha）表示，學生的抗議者走得太遠了。

半島新聞台報導，周二晚上，舉著反政府標語的抗議學生們，聚集在曼谷的泰國商會大學(University of the Thai Chamber)，呼籲進行政治改革，指責現在的政府是政變上台的，不符民主制度，認為總理巴育早該辭職。

學生們舉著標語牌，上面寫著：「敢鎮壓我們，你就會和我們一起同歸於盡」 有些人舉著泰國激進主義者山羅·特勞瓦特（Siam Thirawut）的照片，他於2019年失踪，被認為遭到政府逮補。

抗爭學生人數大約3,000~4,000人，他們主要集中在泰國商會大學，高呼「民主萬歲」。並且有學生領袖出面演講。

演講者表示，巴育是在2014年政變中上台，至今已6年了，卻仍然沒有恢復民主，他必須結束軍事統治。

同時，法政大學的抗議者也發出了要求皇家改革的10點呼籲，主要是對君主制的角色和權力提出質疑。泰國 有嚴格的尊崇皇室法律，禁止侮辱或誹謗國王，最高可判處15年徒刑。

宮廷官員拒絕評論學生的抗議活動，也不對君主制有提任何感想。

總理巴育對記者表示，他很關切這場抗議活動，他知道有很多人都希望國家好，而不僅僅只有年輕人這樣想。他覺得學生提的要求有些這真的太過分了。

6月，他警告抗議者不要提出以修改君主制為主訴求的示威活動，他同樣表示，已經對國王瑪哈·瓦希拉隆功（Maha Vajiralongkorn）勸告過，不要以王室保護法逮捕任何人。

泰君主制是泰國社會中一個敏感的話題，學生敢於提出，但是學校不敢。法政大學發表公開聲明，對於學生質疑君主制，對社會表示歉意。

學校表示，儘管大學支持言論自由，但不能容忍「冒犯君主、影響廣大人們感情」的說法，並表示將採取法律行動。

學生們的新要求包括撤銷2019年的命令：2支國家部隊轉移給國王衛隊，以及2017年王室法律，國王可以掌控王室的全部財產而不用國會監督。

學生還反對國王支持將來任何軍事接管(政變)的權力，這應該是對現任政府與王室最致命的主訴求，2014年的政變，最後仍是國王同意了政變的合法性，軍政府才得到統治合法性。

(中時新聞網)