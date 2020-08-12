遠距生活需求強勁，PCB廠-金像電(2368)及精成科(6191)第2季業績表現亮眼，其中金像電第2季稅後盈餘為7.34億元，季增84.42%，單季每股盈餘為1.36元，累計上半年每股盈餘為2.1元；精成科第2季稅後盈餘4.4億元，年成長1.63倍，單季每股盈餘為0.85元，累計上半年每股盈餘為1.05元。

金像電主力產品為高階NB、雲端伺服器、資料庫中心及網通產品，新冠肺炎疫情引爆遠距生活商機，商務NB、雲端伺服器、資料庫中心及網通產品需求強勁，讓金像電上半年業績表現亮眼，金像電第2季合併營收為63.09億元，年成長48.23%，營業毛利為15.87億元，年成長2.68倍，單季合併毛利率為25.15%，年增15.01個百分點，稅後盈餘為7.34億元，季增84.42%，單季每股盈餘為1.36元；累計上半年合併營收為113.56億元，年成長32.71%，營業毛利為26.21億元，年成長2.58倍，合併毛利率為23.08%，年增14.52個百分點，稅後盈餘為11.33億元，每股盈餘為2.1元。

進入第3季傳統旺季，金像電7月合併營收為21.47億元，年成長40.15%，累計前7月合併營收為135.32億元，年成長33.45%，金像電表示，第3季看起來還不差，有機會維持第2季水準。

精成科產品涵蓋PCB及EMS，其中PCB佔60%，受惠於宅經濟及遠距上班、線上教學需求大增，精成科第2季合併營收為56.17億元，季增24.74%，營業毛利為11.43億元，年成長57%，單季合併毛利率為20.35%，年增7.27個百分點，稅後盈餘為4.4億元，年成長1.63倍，單季每股盈餘為0.85元；累計上半年合併營收為101.21億元，營業毛利為17.87億元，年成長40.49%，合併毛利率為17.66%，年增5.35個百分點，稅後盈餘為5.4億元，年成長53.41%，每股盈餘為1.05元。

精成科前7月合併營收為119.96億元，年減3.02%，精成科表示，由於第3季為傳統旺季，預估個人電腦需求可望延續，在業外的部分，精成科持有華新科(2492)股票15000張，預計將可取得股利收入約8300萬元，有助於推升精成科全年獲利。

(時報資訊)