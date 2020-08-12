防曬商機湧現，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網為滿足消費者琳瑯滿目的使用需求，集結175家品牌，推出超過600款開架防曬乳下殺3折起，希望能推升相關產品業績。

台灣屬海島型氣候夏季悶熱難耐，且紫外線強度高，長期曝曬容易造成皮膚的傷害，根據momo購物網站內消費觀察，消費者在挑選防曬商品時，「SPF50+高防曬係數」能有效阻擋紫外線、「清爽質地」塗抹肌膚不易產生黏膩感、具「潤色效果」可作為飾底乳避免多層彩妝悶熱肌膚，以及「防水防汗」不怕流汗脫妝，成為防曬商品的四大選購指標。

而近年環保意識抬頭，品牌與消費者愈趨重視保養品對環境的影響，因此今年主打「海洋友善」的商品備受關注，銷售年增近10倍，成為今夏防曬市場一股新興崛起的勢力。

momo購物網今夏開架防曬商品銷售較去年同期增加50%，單月最高總銷量更高達4萬瓶，為滿足消費者琳瑯滿目的使用需求，momo集結175家品牌，推出超過600款開架防曬乳下殺3折起，希望能帶動相關產品業績。

(時報資訊)