美國衛生部長阿札爾讚揚台灣，疫情只有480多個確診、7個死亡是模範，所以值得美國學習。前民進黨立委沈富雄卻認為，美國只有一個國家能學習，那就是中國大陸。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中指出，阿札爾說台灣的疫情只有480多個確診、7個死亡是模範，所以值得他們學習，沈富雄直言他講錯了，台灣的這個模式，是全球疫情的一個極端──「冰清玉潔，出淤泥而不染，乾淨到要命！」美國是學不來的，以美國現在的疫情，巴西、印度不能學；義大利、西班牙如今又下去了，也不能學，因為當初義大利的情況，真的是爛透了。

沈富雄表示，美國只有一個國家能學，那個國家是它最討厭的，那就是中國大陸。中國大陸的武漢當初疫情嚴重，但是你看它後來的控制，真的是厲害，《紐約時報》這幾天還在講說「我們能控制嗎？」所以這就要學中國大陸，大陸在這方面的慘痛經驗，值得美國學習，只要美國把這個臉拉下來，不要說它是我的敵人，我就不要學它。沈富雄認為，我們台灣有什麼好學的？另外沈富雄也不諱言，中國大陸疫情的黑數，也不能說完全沒有。

針對台美合作研發疫苗，美國並沒有說要給台灣，沈富雄指出，北京怎麼不切入，中國大陸的疫苗發展也不輸美國，它可以說「等我們疫苗出來以後，一定台灣也很優先」，他表示，我們給世界口罩，中共不能給台灣疫苗嗎？中共要主動給，台灣就不要開口。

(中時新聞網)