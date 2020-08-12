搶攻戀人餐飲商機，台北君悅酒店館內以中庭天窗與浪漫噴泉著稱的「寶艾」西餐廳首度攜手Salvatore Ferragamo精品香氛跨界合作，以Ferragamo經典女香伊人系列四款香氛調性與個性概念為靈感，自8月14日至9月6日止推出「伊人． 情人」套餐，由寶艾西餐廳主廚羅偉洲規劃設計，結合伊人系列中富有傳奇色彩的Vara蝴蝶結與迷你玻璃立方體瓶身造型，將其香調中的櫻花、玫瑰、橙花、柑橘等香氛元素，透過料理技法幻化餐桌上的浪漫世界，體驗視覺、味覺、嗅覺堆疊的極致奢華享受。

「伊人． 情人」五道式套餐，每套3,299元+10％，活動期間內享用此套餐即可獲得人氣經典款花漾伊人女性淡香水（5ml），數量有限送完為止，此外，凡點用情人套餐即可獲得一張抽獎券，就機會抽中限量非賣品「迷你伊人系列專屬禮盒」（價值6,400元）。活動期間點用此聯名套餐，加價500元即可享指定紅白酒任選兩杯。

被網友喻為情人約會聖地的寶艾西餐廳，以幽靜雅致的用餐環境及精緻的歐陸式西餐美饌著稱，同時有著求婚不敗的傳奇紀錄，本次與Salvatore Ferragamo跨界打造全新情人節聯名香氛套餐，全新Mini Signorina迷你伊人系列香氛，保留原Signorina標誌性和別緻經典的瓶身，以俏皮可愛的20毫升亮相，展現充滿玩味的迷人世界，寶艾西餐廳主廚羅偉洲取其系列之迷你造型與香調為靈感，於開胃菜、主菜與甜點中重新演繹，呈現今夏最浪漫的玩味享受。

開胃菜以「水果風味龍蝦鮮塔」登場，透明珠寶盒化身盤器，一上桌就超吸睛，酥脆塔皮填入彈牙龍蝦肉與水果製成的風味韃靼，白酒醃漬蘋果剔透晶瑩與香氛經典的玫瑰金圓蓋相呼應，以切得細薄的脆口果肉與玫瑰花瓣象徵品牌VaraBow羅紋緞帶，灑上櫻花粉增色提味，多層次的味蕾變化像極了愛情。其中櫻花粉呼應「花漾伊人女性淡香水」中調中的櫻花，以溫柔浪漫的粉色點綴，完美演繹沉浸戀愛中少女的迷人樣貌。

主菜部分，羅偉洲主廚將有19世紀經典美味之稱的羅西尼牛排華麗升級，除經典菲力牛排與肥腴鴨肝外，更加入北海道干貝、馬糞海膽與魚子醬等珍饈堆疊，打造「豪華羅西尼」，上桌時輕輕噴上拌入柑橘、黑莓特調而成的牛肉醬汁，此款特製醬汁靈感取自「玄魅伊人女性淡香精」前調中的橙花、野生黑莓，大膽且誘人的東方果香調香氛及強烈的黑色外型，展露女孩魅惑又讓人意想不到的一面，整道主菜神秘而優雅的儀式感與多層次風味交織，令人難以抗拒。

另一道主菜「深海式羅西尼」靈感來自「伊人黎貝拉女性淡香精」系列那無所畏懼的花香木質調，以豐腴彈牙的深海齒魚挑戰傳統菲力組合，依序推疊北海道炙煎干貝與飽滿黝黑魚子醬，最後以金箔點綴，撒上主廚特製花茶粉末，華麗感十足。重頭戲甜點「芭蕾女伶義式奶酪」由法籍主廚博豊安（Julien Perrinet）依「芭蕾女伶女性淡香精」的前、中、後香調，透過細膩巧思高度擬真呈現，以帕瑪森沙布蕾夾入立方體義式玫瑰奶酪為主體，將浪漫粉紅巧克力化身品牌經典Vara蝴蝶結，再輕輕放上一球酸甜誘人的覆盆子雪碧，擠上自製莓果醬與金箔，讓被喻為伊人系列中最浪漫的化身「芭蕾女伶」完美再現。

(工商 )