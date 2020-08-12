禾聯碩今（12）日董事會承認第二季及上半年財報，第二季EPS為3.77元、上半年EPS為5.89元；居家電業之冠。禾聯碩實施庫藏股，註銷將股本3,000萬元，減資後實收股本7.3億元。會中通過民國108年下半年度除息交易日訂為9月3日，原本每股配發現金股利4元，註銷股本後，調整每股配現金股利4.16438260元。

禾聯碩因空調、冷凍櫃、冰箱、空氣清淨機及除濕機等大小家電熱賣而受益，第二季合併營收16.88億元，季增40.9％、年增0.2％，EPS為3.77元；上半年合併營收28.84億元，比去年同期略增0.9％、稅後純益4.41億元，EPS為5.89元。

禾聯碩表示，今年盛夏天氣炎熱，空調等夏季商品熱銷，7月合併營收8.28億餘元，改寫單月營收新高，月增17.4％，年增率達23.9％，前7月合併營收37.12億餘元，年增5.5％。

禾聯碩指出，禾聯碩以自有品牌HERAN深耕台灣市場多年，透過上市企業形象大幅提升，品牌知名度也隨之提高，有助於公司業績提升，公司近年來積極致力於各項智能家電的開發，目的在打造全系列智能環控家電，讓禾聯消費者能享受更高品質居家智能家電，也讓公司產品毛利率得以提升，今年新推50～65吋國產量子電視、持續推出新款掃地機器人，為擴大國內風扇市場版圖，在DC風扇之外，也導入AC風扇，氣炸鍋、烤箱、多功能調理鍋等生活家電也朝發展「智能雲端控制」。

(工商 )