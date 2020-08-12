連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）公告第2季財報，單季營收3.45億元，年減37.85％，季增24.48％，稅後虧451萬元，每股虧0.13元，虧損幅度較第1季明顯收斂，與原先設定的損平目標幾無差距。展望後市，進入下半年旺季，加上市場解封後商業活動復甦，預期營運將進一步回溫，第3季表現可望大躍進。

受到疫情衝擊，雅茗今年第1季營運降至谷底，4月起開始復甦，累計上半年營收6.22億元，稅後虧5,792萬元，每股虧1.62元，但6月單月獲利逾1,200萬元，觀察7月獲利規模更大，法人對雅茗下半年營運以及全年獲利仍有信心。

雅茗-KY今年訂定「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭發展策略，其中在展店方面，聚焦在大陸、北美與亞太市場。目前「快樂檸檬」在大陸店數已逾1,000店，品牌力及喜愛度都名列前茅，看好大陸市場後市仍有發展潛力，雅茗持續與重要渠道商、菁英加盟主合作進行加速展店計劃，以「擴大一二線城市、進攻三四線城市」的策略布局，目標每年要展出500店。

雅茗-KY表示自今年3月起已經有超過250家加盟商繳交意向金、加盟金，展店步伐將不受疫情影響，而今年上半年除了外送業績持續成長外，並透過與網紅合作，打造新的營銷模式，將線上線下進行整合，就是要聚焦90後、00後的消費族群，讓快樂檸檬品牌成為年輕人消費首選。

在北美市場上，雅茗-KY旗下快樂檸檬在美國持續保持品牌優勢及競爭力，除了在Apple總部設店外，5月更至Amazon西雅圖總部開設快樂檸檬，也在上半年已陸續在西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛等城市開出新店。另外，也新簽下德州休士頓、達拉斯和芝加哥區域開發商，下半年將加快展店腳步。

雅茗-KY布局亞太市場，主要鎖定重點國家，挑選優質區域代理商進行合資、合盟，期能將加盟創業平台的效益極大化。雅茗今年在日本、馬來西亞、印尼3國有合資、合盟的成果，明年則規劃朝菲律賓、澳洲進軍，希望在建立合資、合盟關係後，3年內在各當地市場可開出100店。

雅茗-KY於今年5月投資知名熟成紅茶品牌「可不可」，由於可不可營運未受疫情影響，上半年繳出相當亮眼成績，也開始貢獻集團獲利，預計今年店數可超過200家，對於第3季獲利貢獻將更為明顯，下半年待疫情減緩後，也將準備透過雅茗-KY平台布局海外市場。

(工商 )