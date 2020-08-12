金屬機殼廠可成（2474）公布第二季財報，儘管單季營收大幅成長，然毛利率、營益率略降至23％、15％，均為相對低檔水準，法人臆測，可成第二季恐也受匯損衝擊，致單季稅後EPS降至3.63元，較前一季度呈現衰退，累計可成今年上半年EPS達8.72元。

上半年缺乏新機效應，衝擊蘋果供應鏈表現，所幸疫情激勵筆電、平板需求大幅成長，成為電子廠第二季主要支撐，可成第二季營收也因此大幅成長達27％，惟可成第二季毛利率、營益率雙率雙降，分別落至23％、15％，第二季稅後純益27.66億元，季減30％，與去年同期相較則約略持平，單季EPS達3.63元，為四季以來最低，法人推測，匯損恐也是影響第二季獲利主因。

累計可成今年上半年營收401.54億元，稅後純益66.88億元，EPS達8.72元，年增51％。

而受到蘋果遞延新機發表影響，供應鏈尚未進入往年的旺季循環，可成7月營收78.52億元，月增5.13％，年減9.54％，是最近5個月以來首度交出營收年減數字，蘋果供應鏈業績還有賴新機挹注。

可成董事會也決議將於9月16日除息，今年預計配息一個股本，以可成的資本計算，總計將發出77億元股息。

(工商 )