國內資安領導廠商中華資安國際宣布與資安新創公司奧義智慧科技合作推出「AI 巡檢包」服務，採用美國MITRE ATT&CKR公開評測最強偵測能力的奧義智慧CyCraft AI資安引擎，提供政府或企業自動化資安威脅分析、排查、抑制與快速通報，以及淺顯易懂的資安檢查報告，兩家公司強調，這次雙方強強聯手「資安國家隊」，希望在協助政府或企業抵禦惡意程式侵駭助一臂之力。

臺灣中小型企業及政府機關多數未能配置足夠之資安人員，無法早期偵測未知惡意程式威脅，以致遭受惡意程式攻擊的事件頻傳。

中華資安國際與奧義智慧科技推出的「AI 巡檢包」，主要利用AI防駭模組自動化盤點清查單位端點設備，偵測是否遭受未知惡意程式、駭侵行為威脅，排查可疑帳號、可疑行為及高危險工具，並產生出易懂且完整的健診報告。健診報告以視覺化詳細呈現遭駭端點、案情脈絡與惡意連線軌跡等分析成果，提供客戶訂定有效根除計畫、擺脫駭客威脅與防阻勒索軟體危害。透過此方案，可比一般曠日廢時的調查更加快速、即時發現潛伏的資安威脅，徹底防堵與壓制惡意程式造成的影響。

中華資安國際總經理洪進福表示，由於中華資安國際和奧義智慧是臺灣的在地團隊，希望能提供政府與企業由臺灣自主研發、品質更勝國外的資安解決方案，打造值得信賴的『資安國家隊』。

奧義智慧共同創辦人吳明蔚則表示，中華資安國際在資安技術、專業服務與資安事件處理的經驗十分豐富，與中華資安合作除了本次的AI 巡檢包外，未來兩家公司也會持續深化彼此的策略合作。

(工商 )