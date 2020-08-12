於台北及台中場吸引許多消費者踴躍搶先體驗的「5G之境體驗車」，將於本周五（8/14）抵達高雄，14日～16日每日14:00～20:00在高雄漢神巨蛋廣場熱鬧登場，現場除了有VR設備可體驗Hami VR沉浸式內容，也提供最新5G手機、降噪耳機、遊戲手把，開放民眾體驗Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、AR拍拍看及Hami雲端遊戲等創新應用服務。

中華電信5G精采應用服務，包括獨家攜手KKBOX以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，打造首場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」廣受熱烈好評。中華電信表示，5G用戶可於Hami VR隨時回看，體驗VR震撼的視聽震撼，不僅完整收錄演唱會的精彩內容，更特別推出驚喜版彩蛋歌曲，讓粉絲一同體驗身歷其境的高品質VR虛擬演唱會，享受前所未有的視聽娛樂魅力。

中華電信5G Hami VR服務，包含獨家打造的虛擬演唱會、引進韓國詢問度破表的4K VR影片，追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目（The Show），感受偶像團體在你眼前演出的真實感，以及太陽馬戲團360度全景表演秀的震撼，戴上VR設備，就可以享受超逼真沉浸式體驗，中華電信並預告，第四季將推出更多強大演唱會陣容。

中華電信5G最新購機方案，包括月繳1,399元、綁約30個月，獨家XRSPACE MANOVA套裝價1,990元，HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價入手。

(工商 )