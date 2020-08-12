新冠肺炎疫情爆發以來，陸配孩子「小明」常被拒於國境門外，今日中午更有爸爸在指揮中心門口靜坐，只盼爭取孩子返台的機會。婚促會表示，小明被拒來台期間，有些爸媽差點做傻事，也有孩子突然懂事，開始安慰起在台家人，家長之所以四處奔走陳情，都是因為已經走投無路，若政府還把孩子放在心上，就應加緊放寬的腳步。

中央流行疫情指揮中心今年7月中旬首次放寬「小明」返台規定，允許2歲以下「小小明」入境，今日指揮中心又宣布，開放6歲（含）以下「小明」回國，明起上路。

對於政府放寬「小明」來台措施，台灣滯陸孩童父母自救會成員、中華兩岸婚姻協調促進會理事長鐘錦明表示，首先還是要感謝政府放寬返台規定，但目前還有許多正在就讀國中、高中的莘莘學子，學業已經荒廢半年，若趕不及9月開學，就學又會繼續受影響。

鐘錦明表示，家長之所以自己一個人到指揮中心陳情，是因為想不出什麼辦法，已經走投無路。家長的要求很簡單，就是孩子們的就學權利能被重視，若政府還把孩子們放在心上，就應趕緊放寬規定，讓其他「小明」也能回來。

在「小明」被拒於門外的期間，許多家長組成自救會，在群組中互相打氣、取暖，有些爸媽長時間看不到孩子，壓力太大一度想不開，也有孩子突然懂事，安慰起自己的爸媽，叫叫媽媽不要因為無法團圓就哭泣。

鐘錦明表示，「小明」家庭都明白政府有防疫的方向及計畫，一定會全力配合政府的措施，返台進行居家檢疫、配合各種防疫措施，只希望政府能看見這些家庭的聲音。

(中時 )