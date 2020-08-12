阿札爾認口誤打臉誰？黃暐瀚：「指鹿為馬」現代版

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團訪台會見總統蔡英文致詞時，將President Tsai（蔡總統）說成President Xi（習總統），引發藍綠口水戰，11日他坦承當時是「意外發音失誤」，對此資深媒體人黃暐瀚接受《中時新聞網》採訪，認為阿札爾都已經承認講錯了，為自己的發言負責非常有勇氣，強調這件事沒有藍綠的問題，只有是非的問題，在還沒有他本人解釋之前，大家先別急著去護航、硬拗或批評，不能把錯的講成是真的，不要「指鹿為馬」。

從過去到現在，政治人物口誤的例子不勝枚舉，黃暐瀚舉例，前總統馬英九也曾經在為高雄世運中華代表隊授旗時，把「運動員」一詞講成「動物園」鬧出笑話，幾年前總統蔡英文的春聯，到底是寫「自自冉冉」還是「自自由由」也曾引發爭議吵成一團，況且現在美中對抗的緊張氣氛不斷升高，從貿易戰打到都快變成武力對抗，官員之間不可能不談論崛起的大陸，所以他們一定會談到習近平，對他們來講，President Xi或習近平這個名字並不陌生，就算一時口誤，講錯也是情有可原。

「朋友到家裡面做客，突然把你名字叫錯了，難道你會叫他立刻站起來滾出去嗎？」黃暐瀚說，不要因為阿札爾口誤，講成了President Xi就去責罵他，總統府已經出來說了，是拼音與發音上的問題，他當然知道來訪的是台灣、是中華民國，其實他今天願意這樣認錯，代表對這件事的坦然和負責，我們就沒有必要再去吵，應該把重點放在爭取新冠肺炎的解藥跟疫苗，這才是對台灣實質的利益。

(中時新聞網)