羅姐冥誕／羅霈穎60歲冥誕趴 百名親友、藝人齊聚淚送

羅霈穎今（12日）60歲冥誕，晚上7點30分將舉行冥誕趴，好友于美人天天到靈堂陪伴，今晚會以黑白配禮服出席羅霈穎生日趴，參加的都是姊妹淘，沒特別邀請藝人朋友，透露名單中18人很多是最近才認識，笑說因為自己是羅的「日間朋友」。于美人並特別請「中華道教聯合總會」燒10兩庫錢進羅姊指定帳戶，還訂作紙紮iphone外型手機、麻將、保養品、香奈兒化妝品等「禮物」送給好友，就希望她在另一個世界能安享無虞。

于美人今在下午5點20分在靈堂前受訪，照例分享羅妹妹每日1則小故事。她指著一個花籃表示，那是羅姊荷蘭籍前男友送來的，他本來第一天就要趕過來，但礙於疫情須隔離14天，于美人勸他別來，於是讓他視訊致意羅姐靈堂。在媒體追問下，才知道這位荷蘭籍前男友，原來是「前前任」男友，且才28歲。

于美人透露羅霈穎感情觀，「有人在愛情成長，有人在愛情墜落，她也癡心錯付過，但是她從裡面長出不同力量，她從來不進入離不開的愛情，男人給太多，她也要不起，這些我們注定學不會，這也是她很可愛的地方」。

(中時 )