指揮中心今日宣布，13日起開放2至6歲(含)以下持居留證的陸籍子女申請入境，意即6歲以下「小明」皆可回台，但大批陸生新舊生返台時程仍舊遙遙無期，立委陳玉珍在臉書發文表示，無法接受如此「即興式」的宣布開放，陸配及子女希望知道的是一個可以安定人心的「時間表」，陸生則是不應當成為兩岸談判的籌碼。

對於6歲以下陸配子女可返台，「不知道應該說皇恩浩蕩？還是謝主隆恩？」陳玉珍表示，在小明父母們到處下跪，包含他在內諸多國民黨立委不停的努力爭取後，執政黨終於「賞賜」給6歲以下的「小明們」基本人權，讓這些原本早就該分批回來的新台灣之子，可以有機會回來台灣就學及與家人團聚。

「美中不足之處是蔡政府目前只開放到6歲以下的小明，至於其他年齡的小明又該等到何時？」陳玉珍表示，陸配及其子女可以接受分批返台，也可以接受嚴格檢疫，「但無法接受的是『即興式』的宣布開放，他們希望知道的是一個可以安定人心的『時間表式』。」

至於陸生方面，在教育部上周反悔並收回公文後，則又進入停滯狀態。陳玉珍對此再批，「開門又關門」的境外生返台政荒謬，「如果蔡政府硬要針對陸生給予差別待遇，至少也不應該把陸生的就學權拿來當作是兩岸談判的籌碼。」

(旺報 )