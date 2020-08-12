經濟部原本在本周要對大同臨時股東會進行決定，大同企業工會為表達工會的主張與立場，12日下午2點再度拜訪經濟部，除表達感謝經濟部上次善意的回應，重視大同全體工會會員捍衛工作權的請求外，也再次重申工會一貫立場，所有參賽者的資格與比賽本身程序的公平與公正，「先查中資，再考慮臨股會」，這是全體工會會員不變的訴求。

大同工會代表強調股東會就是一場競賽，法律法規，就是比賽規則，輸贏結果不是工會關心的，工會在意的是所有參賽者的資格與比賽本身程序的公平與公正，籲請主管機關「先認定，再比賽」；「先查中資，再考慮臨股會」，這是全體工會會員不變的訴求，也相信主管關會依法行政。

大同工會理事長游象聰說，工會當然關心6月30日改選以後，大同董事會是否能正常行使職權，目前沒有任何董事有解任情事發生，所以最近董事會持續行使職權，大家工作權得到確實保障，大同董事會顯然沒有任何不為，或不能行使職權的狀態，這些在公開觀測站顯示的董事會召集及決議，就能說明一切。

另外，工會也認為，這次6月30日股東會，無論是召集程序或是決議，有沒有違法，他們不是法律專家，一切尊重經濟部依法行政，其實公司法，本來就有一個權利保護的制度，符合資格的少數股東，對於6月30日股東會召集程序或決議方法，如果認為違法，可以起訴請法院裁判，保護自己權利。

同時進一步指出，如果法院同意股東會撤銷，當然要重開股東會，有權利的股東，認為召集決議違法，當然應該起訴撤銷維護自己權益，這才是正途，如果有權利不行使不主張，就像比賽過程運動員是否違規，本來就可以檢舉，甚至可以倒放錄影帶檢視。但哪裡有比賽都結束一段時間，也不依照規定行使自身權利檢舉，一直到失去權利，才喊比賽違規的道理，這也是一般做人的道理。

最後大同工會強調，每一個崗位上，堅守原則，才是王道，太多的例外與特例，只會給自己造成無窮盡的困擾，人生單純最好，相信經濟部也會樂見公平比賽，依法行政。

(中時新聞網)