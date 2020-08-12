杜姓名醫遭藥廠女業務指控，她為杜男在前年產下一女，但女嬰出生後3個月就死亡，杜拒絕不認領；台北地院法院駁回該女的確認親子關係存在之訴，但台灣高等法院逆轉，改判杜男須認領且支付女嬰喪葬費用等41萬多元。可上訴。

女業務主張，她未婚與杜男發生關係後，在2018年8月間生下一女，同年11月間死，杜男已有撫育行為，得視為認領，縱尚未認領，她也得請求杜男認領，並返還她所代墊及預計支出之扶養費及喪葬費共計167萬794元等語。

北院判她敗訴，高院審理後認為，杜男使用後未經清洗之咖啡杯及女嬰口腔黏膜細胞檢體、血液，經送請法務部調查局檢驗結果，女嬰極有可能是杜男所生，一親等血緣關係機率為99.99％以上。

合議庭表示，法官命杜男到調查局接受DNA鑑定，並未到驗，依推認女嬰堪認從杜男受胎所生，法官除了判令杜男須認領女嬰外，須平均分擔喪葬費用等共41萬8937元。

(中時 )