行政院會明將通過「110年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，其中歲出共編列2兆1615億元、歲入共編列2兆450億元；歲入歲出差短1165億元，政院表示，將以舉債及移用前年度歲計賸餘支應。

行政院發言人丁怡銘表示，110年度中央政府總預算案暨附屬單位預算，經多次召開預算審核會議縝密檢討及妥適編製後，現已竣事，整體籌編係兼顧國家發展與恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定，於總預算搭配特別預算整體財務規劃之原則下通盤考量辦理，主要係用於精進產業創新、落實全齡照顧、推動少子女化對策計畫及強化國防等施政重點項目。

明年預算財政重點包括，歲入共編列2兆450億元，較109年度預算數2兆1070億元，減少620億元，約減2.9％；歲出共編列2兆1,615億元，較109年度預算數2兆776億元，增加839億元，約增4％。總預算歲入歲出差短1165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為2015億元，以舉借債務1,915億元及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

政院表示，各項政事支出中以社會福利支出編列5594億元，占25.9％，居首位；教育科學文化支出編列4290億元，占19.9％，居第2位；國防支出編列3523億元，占16.3％，居第3位；經濟發展支出編列2539億元，占11.7％，居第4位。

此外，政院也說，前膽基礎建設第3期（110至111年度）特別預算案在兼顧政府財政負擔能力及計畫順利推動前提下編列，歲出部分計編列2300億元，110及111年度分別編列1241億元及1059億元，包括軌道建設402億元、水環境建設524億元、綠能建設79億元、數位建設444億元、城鄉建設741億元、因應少子化友善育兒空間建設18億元、食品安全建設16億元及人才培育促進就業建設76億元。

(中時 )