謝寧2018年曾來台為餅乾店宣傳。(本報系資料照)

1985年香港小姐冠軍謝寧，是80年代的當紅古裝劇女星之一，曾演出《狄青》、《決戰皇城》、《連城訣》等經典電視劇，後來在事業巔峰時退出演藝圈，與前夫岑建勳育有2女。未料今(12日)卻傳出謝寧26歲女兒岑寧樂持刀企圖跳樓，被救護車緊急送醫。

綜合港媒報導，香港警方今日接獲報案，指尖沙嘴覺士道一處住宅，有一女子疑似服藥後將自己反鎖屋內，並持刀站在高處，情緒相當不穩，企圖輕生。所幸在談判專家的勸說下，女子態度終於軟化，被救護車緊急送醫治療。

更有消息指出，該女子為港姐冠軍謝寧二女兒岑寧樂。不過謝寧隨後也向東網澄清，否認女兒跳樓一事，稱女兒是因身體不舒服，家裡傭人一時緊張打電話報警，所以才有警察出現，因此誤傳是跳樓，強調女兒問題不嚴重，會送醫院治療，感謝外界關心。

現年56歲的謝寧，外型優雅有氣質，當年拿下港姐冠軍，還創下2個紀錄，一是身高最矮的港姐，僅159公分，再來她也是第一位進入TVB的港姐。謝寧後來選擇在顛峰時期，退出演藝圈，並嫁給電影人岑建勳，但這對婚姻維持15年就宣告破局。後來謝寧又再嫁媒體人王德偉，過著幸福美滿生活。

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