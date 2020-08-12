憑藉著利拉德的神人級表現(連續兩戰得分破50分、本季3次單場得分超過60分)，拓荒者戰績爬升至西區第八，以賽程來看，拓荒者有75%的機率闖進季後賽，近況欠佳的灰熊有62.5%機率取得季後賽門票，復賽7連勝的太陽只有37.5%機率拿到季後賽資格，至於馬刺僅剩下25%的機會。

4支爭奪西區第八與第九附加賽的球隊分別是拓荒者、灰熊、太陽和馬刺，最後一場例行賽都在14日，率先登場的是半夜4點由灰熊打公鹿，同時間太陽戰獨行俠，6點半馬刺挑戰爵士，9點拓荒者以逸待勞打籃網，前兩場比賽打完西區老八和第九的態勢就會相當明朗，但最終將在中午12點確定季後賽名單。

東區前八以及西區前七球隊都已敲定，唯一有變數的就是西區的附加賽兩支球隊，拓荒者現以半場勝差領先其他3隊，灰熊與太陽戰績相同，但例行賽對戰灰熊3勝1敗佔優，馬刺雖與灰熊、太陽之間沒有勝差，但勝率略遜，因此以晉級機會來看，拓荒者有絕對優勢，灰熊緊追在後，太陽和馬刺只能仰人鼻息。

拓荒者在16種對戰勝負關係當中，只要14日能夠獲勝就至少能夠拿到附加賽門票，倘若不敵籃網，遭到淘汰的命運就會提升到五成；同樣的情況也出現在灰熊身上，如果灰熊能在14日幹掉聯盟老大，就能直接取得附加賽資格，反之若敗，被掃地出門的機率就飆升至75%。

換句話說，如果14日拓荒者和灰熊皆勝的話，西區老八和第九就直接底定，太陽、馬刺打包回家，因此太陽最大希望就是拓荒者與灰熊都敗下陣來，晉級機會就能提升至五成。最弱勢的馬刺，不但要自助更要天助，除了擊敗爵士外，還要期待其他3隊至少兩隊落敗，想要延續連續22季闖進季後賽的希望確實不太高。

(中時 )