要評比安養信託推動實效，先清理統計範圍。現為新世代金融基金會董事長的前閣揆陳冲特別點出了當前的「盲點」指出，現行信託評比統計遭銷售證券基金而「膨風」，未來金管會推動信託2.0，應考慮將賣證券基金的金額扣除，不計入信託績效內，以免信託績效遭證券基金銷售混淆而「膨風」。

陳冲是在由新世代金融基金會舉辦的「迎接安養信託新主張」研討會中提出建議。陳冲分析，銀行因歷史因素，將賣證券基金列為信託業務的占比太多，也因此欠缺推動正規信託的誘因。據統計截至109年6月底，累計辦理安養信託契約人數2.6萬人，累計信託財產本金新台幣297億元，平均每人交付信託金額約1百萬元，事實上成效不夠。

他還建議，要強化安養信託，極須跨業整合及結合「非金錢」信託，打破過往以「金錢為中心」的信託概念，不拘於財產管理，而將一些非金錢、非支付，而與信託本旨密切相關的安排或安養服務，也納入信託範疇，可參考國外經驗：「至少可透過『異業合作』，由信託業為安養信託人安排並代理簽約。」

在安養信託業務的推動上，不論是壽險公司或是壽險業務員的角色都非常重要。特別是對於壽險業務員，信託公會秘書長呂蕙容就建議，除了開放保險業可兼營信託業，此外，也可設立認證制度，如「高齡金融規劃顧問師」。對此呂蕙容深入分析，目前全台保險業務員有37萬人，他們對於保戶的健康狀況及家庭狀況都很了解，也許可從業務員培養信託人才，補足目前人力的問題。

呂蕙容並點出，信託業目前面臨的問題在於因為銀行偏重理財業務，對於人才缺乏培養，且信託部門的人一直輪調，導致沒有真正了解信託業務的人才，應減少或免除強制輪調的機制，並在分支機構設置信託專員。

陳冲對壽險公司的重要性指出，壽險業得透過人壽保險商品或保險業務人員，提供安養內容，例如訪視、送餐之日常或醫療照護等。他還強調，政府推動長照業務：「但卻並沒有包含信託照護，殊為可惜！」他建議衛福部與金管會應該可以合作，發揮安養信託的政策綜效。

另外對於設立「專營」信託公司，陳冲則認為，在有保險公司及醫院的金控公司集團設立信託公司，透過金控集團各子公司合作，可能是最有利的選項；而若是維持金融業兼營信託方式，他建議可在信託業法增列壽險業或信合社，得兼營信託業務，也可當作選項。

陳冲認為，以兼營信託方式的安養信託，因人力配置、資本使用及收益等考量，不容易有太大的改變，此時可以成立專營的信託公司來全面推動，但需要法規配套，才能提供非財產管理外的安養內容。

此次新世代金融基金會在研討會上也提出「一站式安養信託」的新方案，研討會中還邀請前玉山銀行董事長、前銀行局局長曾國烈、臺大法學院教授楊岳平等人。陳冲說明，安養信託新方案，是指規劃由單一機構或單位辦理安養信託，提供日常照護身心醫健及財產安全等一站式信託服務，除財產信託管理外，並能直接提供住、生活日常及醫療照護的安養內容。

而所謂的「一站式服務」，指包括全部安養內容由單一機構提供，或部分安養內容委由單一機構，以異業合作提供，但仍由該「單一機構」為安養信託人安排並代理簽約。

但目前銀行業安養信託的異業合作，是由安養信託人「自行」安排並簽約，銀行無法直接提供，至多也只是異業合作，提供異業合作單位的服務內容資訊，仍需由安養信託人費時費心，自行比較辦理，銀行無法提供一站式安養服務。

曾國烈則分析，目前安養信託的痛點主要包含三項：無法提供一站式安養服務、安養信託與身心障礙者家庭需求落差大、專業信託監察人不足，對此他支持一站式安養信託的構想，發展安養生態圈，及考慮讓提供住宿式服務的長照機構，依信託業法持成立兼營或專營的長照信託業；曾國烈還建議，可以發展「長照時間銀行」，每個人服務他人的時間可以累積，之後需要被服務時可以換取服務，形成先服務後被服務的社會。

(工商 )