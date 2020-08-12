搶搭振興三倍券話題商機，台北亞都麗緻大飯店超值優惠再延續，並推出『住1贈1．萬元振興券』雙人住房專案，體驗iPad智能卓越客房，每房4,999元，若搭配三倍振興券與安心旅遊同時使用，每人以不到500元的金額即可體驗兩晚住宿。專案自即日起至9月30日，週六入住，每房每晚加價600元。

三倍券與安心旅遊併用 每人每晚不到500元在境管尚未開放，國旅暑假出現蓬勃生機的8月，台北亞都麗緻大飯店延續年初推出的買1贈1住房專案，雙人成行每房4,999元，若搭配振興三倍券與安心旅遊同時併用，每人以不到500元的金額即可體驗全新iPad智能卓越客房住宿，可以任選連續兩晚入住、單次訂購兩間或另一晚於10月31日前入住，自由的行程安排讓度假更彈性。

除「住1贈1」超值優惠外，專案另贈送價值一萬元的折抵券，包含1,000元住房折抵券3張、1,000元客房升等抵用券3張、麗緻坊50元抵用券8張，以及可於住宿期間折抵每張600元的餐飲消費，適用館內巴賽麗廳、天香樓與巴黎廳1930x高山英紀，共計6張。

以法國1930美好年代為時代背景的巴賽麗廳，在環境氛圍與料理餐點上完整呈現法國傳統，歡迎您前往品嚐全新菜單，體驗「熱月龍蝦」、「阿爾薩斯豬腳」，以及法國總統國宴上「酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯」等世紀經典名菜。喜愛杭饌經典的朋友自然不能錯過米其林一星的天香樓，堅守老菜的風華韻味，值得您前往品嚐。特別推薦巴黎廳1930x高山英紀為您紀念值得慶祝的大日子，輔更新的夏日清爽菜單，運用季節時蔬搭配新鮮食材，為您留下美好印記。

『住1贈1。萬元振興券』兩晚入住每房僅需4,999元，再贈送等價萬元折抵券，訂房專線(02)7735-2358。

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