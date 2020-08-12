在岸人民幣升值61基點 18:172020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元匯價12日官方收盤報6.9458，較上一交易日升值61基點。 此外，人民幣兌美元中間價12日報6.9597，較上一交易日6.9711，升值114基點或0.16％，終止連跌兩日。 (工商 ) #基點 #升值 #在岸人民幣 #在岸 #人民幣兌美元匯價 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰鼎 上半年獲利締新猷 04:102020/08/12 證券．權證 人民幣中間價升值114基點 10:102020/08/12 財經 阿公店溪旁自行車道 邱志偉爭取興建 15:062020/08/12 寶島 《商情》獲利了結 東京期膠終止連6漲 09:432020/08/12 財經 陸地產穩健 亞債後市看俏 04:102020/08/12 投資理財 米克拉輕掠金門 小海豚不敵擱淺 04:102020/08/12 地方新聞 陸7月M2成長、新增信貸低於預期 04:102020/08/12 全球財經 Redmi K30至尊紀念版發表 搭聯發科天璣1000＋ 5G晶片性能給力 10:112020/08/12 科技 《科技》小米10周年 端小米10至尊紀念版、陸16日開賣 10:002020/08/12 財經 《商情》需求增 國際鐵礦石價格走揚 11:252020/08/12 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 狂挖台積電人才沒用 陸晶片巨頭砸錢搶2大咖下場曝光 - 財經 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 - 財經 ESG意識抬頭 元大高股息龍頭基金拿下國際機構最高ESG評比 - 財經 - 工商 生技公司遭掏空？法人也中槍 康友-KY跌停大警示 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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