在岸人民幣兌美元匯價12日官方收盤報6.9458，較上一交易日升值61基點。

此外，人民幣兌美元中間價12日報6.9597，較上一交易日6.9711，升值114基點或0.16％，終止連跌兩日。

(工商 )

#基點 #升值 #在岸人民幣 #在岸 #人民幣兌美元匯價