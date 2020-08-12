大魯閣實業（1432）12日董事會通過擬以1.99億元將所持有及子公司大魯閣建設持有的大魯閣開發（高雄草衙道購物中心）股權出售給新光三越，新光三越將百分之百高雄草衙道購物中心。

大魯閣指出，大魯閣開發負責經營高雄草衙道購物中心，交易完成之後，大魯閣對於大魯閣開發的持股比率為0。

此外，董事會亦代子公司公告出售上海基創體育管理股份有限公司40％股權予上海奧遠體育管理有限公司，另出售19.19%股權予濟南貿基商貿有限公司，透過此次交易，大魯閣對於上海基創的持股將降低至40％，未來僅維持現有場館經營，轉而持續開拓體驗型購物中心的品牌授權及管理輸出。

大魯閣董事會也通過依公司法第241條規定，配發資本公積新台幣3億元，若以減資後的股本7.5億計算，每股可配發4元現金，並將於10月28日召開臨時股東會，討論以資本公積發放現金案。

大魯閣實業自108年積極整理整頓旗下事業體，陸續處分旗下長期虧損的轉投資，並透過財務架構的持續調整，將關鍵資源聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，力拼本業獲利。受惠於疫情趨緩及疫情期間的策略調整得宜，大魯閣7月合併營收雙增，年增4.63％，月增6.88％，回到營運成長軌道，經營體質持續穩定與強化。

(工商 )