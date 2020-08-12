新冠肺炎疫情、新台幣匯率升值雙重衝擊，東台精機第二季本業虧損0.59億元，憑藉政府紓困補助金挹注，淨利歸屬母公司0.16億元，第二季EPS為0.06元，上半年每股虧損縮減至0.46元。

東台今（12）日公布第二季EPS為及上半年財報，東台第二季合併營收21.59億元、營業虧損達0.59億元、稅前虧損0.26億元、但不需要繳納營利事業所得稅還可退回0.37億元，本期淨利0.11億元，淨利歸屬母公司0.16億元、EPS為0.06元。上半年合併營收39.2億元、營業虧損1.53億元、稅前虧損1.59億元、本期淨損1.08億元，淨損歸屬母公司1.16億元、每股虧損為0.46元。

東台表示，第一季受新冠肺炎疫情衝擊，致使大陸製造及消費市場停滯，營收衰退且出現虧損，第二季大陸及台灣疫情趨緩，出貨回升，第二季合併營收比第一季成長23％，加上政府紓困補助收入後，第二季EPS為0.06元。但整體而言，疫情衝擊，仍無法彌補第一季帶來的損失，總結來說，上半年合併營收39.2億元，比去年同期衰退三成。

東台7月單月合併營收為新台幣5.89億餘元，月減26.7％，年減28.86％。前7月合併營收為45.03億元，年減29.61％。工具機營收占86％，電子設備營收占比14％。在產品應用面之表現，汽機車產業受疫情影響致營收下滑，占營收約35％，電子業約占14％，航太業約14％。

東台指出，台灣與大陸地區因疫情趨緩，營收相對提升，佔單月營收約54％，歐洲持續解封後，開始挹注營收，歐美區7月營收佔比約31％。亞洲其他地區則維持在約13％上下。隨著台商回流效應，東台精下半年積極往智慧製造領域擴展，為客戶打造高效益智慧工廠。與光陽工業攜手的「智慧機械產業領航計畫」為例，東台以秉持多年開發設計經驗，以自動化為基礎，運用物聯網、智慧機器人、巨量資料及精實管理等技術，推動智慧製造及服務聯網系統。

(工商 )