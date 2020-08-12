氣動元件廠台灣氣立因5G及消費性電子需求暢旺，自動化設備、機床設備及焊接設備訂單需求強勁，第二季EPS及上半年EPS均比去年同期倍數成長。第二季EPS從去年同期0.16元倍增至0.71元、上半年EPS由去年同期的0.38元提高至0.94元。

氣立今（12）日公布第二季及上半年財報，第二季合併營收4.59億元，營業利益0.60億元、毛利率回升至35％，稅前淨利0.54億元、稅後淨利0.49億元，淨利歸屬母公司0.47億元，EPS攀升至0.71元，超過去年度EPS為0.66元，表現優於公司預期。氣立表示，第二季營收及獲利增長，係因5G商機與消費電子暢旺，加上自動化設備、機床設備及焊接設備等訂單需求強勁而受益。

氣立上半年合併營收7.52億元，營業利益為0.70億元、稅前淨利0.78億元、本期淨利0.66億元、淨利歸屬母公司0.63億元，EPS從去年同期0.38元攀升至0.94元。氣立表示，氣立樂觀看待下半年營運將優於上半年，除消費性電子產業訂單需求強勁，各項產業自動化需求，也開始進入蓬勃發展階段。

(工商 )