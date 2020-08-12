這一波房市熱，房價漲勢明顯，房屋短期買賣獲利案例愈來愈多，也帶動房地合一稅收大增，今年上半年全國個人房地合一稅額達43.6億元，創下房合一稅制上路以來新高，較去年同期增加94%，近年房市熱絡的台中市稅額超過10億元，居全台最高，甚至還超過雙北市的總和。

根據財政部統計資料庫資料顯示，今年上半年房地合一稅收以台中市10.6億元最高，台中市稅收即占了全國近四分之一，此外，高雄7.5億、桃園5.5億元次之。

即使出售可能面臨有較高交易利得稅率的壓力，但隨著房市轉熱、房價上揚，在三、四年前上波低點進場的買方屋售誘因浮現，近年房地合一稅收逐年成長，今年上半年全台整體稅收較去年也大增近倍，其中桃園成長260%、台中成長164%，顯示短期交易且獲利的情形在大台北以外愈來愈多。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年上半年的房地合一稅收增加，主要課稅對象都是2016年1月1日以後取得的房屋，今年售屋時有所獲利的屋主或地主，雙北市以外的市場過去四年多的房價呈現上揚走勢，今年上半年繳交的房地合一稅也明顯多於雙北市。

相較大台北以外都會區房地合一稅收大增，房價水準最高的台北市，今年上年房地合一稅收僅3.6億元，在六都中敬陪末座，甚至比台南市還低，主要原因在於台北市雖然房價止跌回穩，但與中南部房市活絡、房價墊高、投資置產風氣日盛的情形相比，短期內的上漲空間有限，且可能買方多為自用，並沒有短期買賣的動機。

曾敬德表示，房地合一稅收增加，一方面反應新制上路後的不動產價格有所增值，一方面反應出短期交易的狀況增加，尤其是雙北市以外的區域，近年的房價漲勢明顯，若是房價漲勢太快且投資買盤過多的話，並不利於長期的房市發展。

(工商 )