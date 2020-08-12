中央流行疫情指揮中心今天宣布自八月十三日起，二歲至六歲以下持我國居留證的陸籍子女可申請入境，而傳言先前修改新聞稿的狀況，陸委會發言人邱垂正出面澄清表示，修改新聞稿主要目的是要讓表達更完善，避免部分符合返台資格的小明家長誤會或混淆。

邱垂正表示，原本的新聞稿寫道「持有居留證」的6歲以下的陸籍子女們可以申請入境，但陸委會擔心部分持有長探證的小明與其家長恐產生誤會，誤以為持長探證不在此次開放範圍，因此選擇更改新聞稿使其完善表達，避免外界混淆。

邱垂正稱，不論是陸籍子女持有長探證或居留證，都是可以申請入台的；另外其父母也能申請陪同入台，目前有532位6歲以下的小明以及68位小明家長符合此次申請入台資格。

根據指揮中心規定，小明與其家長自8月13日零時起開放入境，惟入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節由移民署與相關單位處理。

(中時 )