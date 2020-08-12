交通部前年推出UMAJI遊買集APP，上架2年多下載量僅2.3萬人次，而且2期預算共砸1.5億元，今年5月遭立委質疑後立馬下架。交通部今日表示，1.0是測試版，下載量成效不佳，已要求廠商先下架，將依專家建議改善系統功能，2.0將整合台鐵、高鐵票務，測試順了再上架，屆時APP平台將達到一站式購票服務。

交通行動服務（MaaS, Mobility as a Service）是2015年歐洲提出的「整合性交通服務」概念，目的在建立在地整合性的交通生態系，以人為本出發的全世界交通發展趨勢，為順應趨勢而推動「UMAJI」遊買集APP，把交通服務數位化整合。

由於下載量差，使用者投訴功能太陽春，第一期預算高達7900萬元，第二期又要再砸6900萬元，今年5月遭立委高虹安質疑，隔不久，UMAJI APP即下架。

交通部科技顧問室科長劉建邦說，UMAJI1.0功能較少，僅將北宜廊道4家客運業者的票務整合，方便旅客透過APP以信用卡購票、用QR Code掃碼搭車，另包含類似Google Map的旅運規劃，配合高速公路旅運時間預測、道路狀況、顯示周邊餐廳及旅館等，1.0beta版自2018年3、4月上線後，統計至2019年7月下載量為2.3萬人次，2020年5月下架優化，下架前下載量未再增加。

劉建邦說，從1.0beta版得到使用者經驗後，目前正準備調整服務，UMAJI2.0將擴大至城際間，正與台鐵、高鐵洽談納入服務，整合班次查詢及票務功能，另加入導航、搜尋周遭有停車位的停車場、員工通勤共乘服務、共享機車服務、隨行秘書等功能，打造無縫全旅程，預計測試版8月底推出，2.0可做到比Google更在地化。

由於開發APP經費僅需2、300萬元，交通部卻投入1.5億元搞APP，劉建邦說，只開發APP2、300萬差不多，但後續還有整合、行銷活動、雲端運算資源、資安等支援前端的後端技術需要經費，加上整合時還牽涉其中的複雜性及運具數位化的成熟度等。

交通部表示，UMAJI＋未來會與智慧觀光發展結合，將所提供的複合式旅運規劃、全旅程無縫交通服務功能提供給觀光旅遊業者介接，解決目前觀光旅遊平台缺乏交通資源整合服務的問題，未來將以B2B2C商業模式支援觀光旅遊。

(中時 )