新北市政府5日宣布密閉空間強制執行實名制與戴口罩等防疫措施，副市長謝政達12日帶隊前往新莊區中正路補習班稽查，媒體詢問，稽查事先預告、公開是否讓成效打折？謝政達回應，8月初已向業者公告防疫規定，以公開、不公開稽查，都可達到防疫稽查的目的。

謝政達指出，新北市府的聯合稽查部分採取臨時抽查、部分採取公開方式，2種方式合併使用，都能達到防疫目的；教育局表示，新北市補習班共2740家，年初至7月底，已聯合稽查約600間，其中有33間不合格，多為未配戴口罩、未落實體溫量測紀錄等，未有實際開罰案例。

此外，奇異鳥美語學校新莊中平分校遭家長爆料，未立案卻以幼兒園名義違法招收學齡前孩童，教育局查獲辦理幼兒教保服務依法裁處6萬元，謝政達12日也點名「奇異鳥」未來也會列入重點公安稽查中。

謝政達說，只要是補習班都會排入公共安全、聯合稽查，如果業者沒有立案，或是有相關的公安後續將定期稽查，希望所有業者都能夠符合法律規定。

(中時 )