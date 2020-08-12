受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，電子商務快速增長，聯合信用卡處理中心分析，2019年1月國人以信用卡於網路購物（EC）筆數約2,013萬筆，至2020年5月上升約為3,991萬筆，交易筆數成長將近一倍且呈現高仰角上升情形。

聯卡中心指出，近年來，隨著網路購物蓬勃發展，「宅經濟」一詞也越來越夯，人們越來越喜歡宅在家，不用出門，只要輕點滑鼠，就可以將所欲購買的物品宅配到府，另外，行動支付也是助長宅經濟的另一項推手，藉由隨身攜帶的手機，滑一滑就下單購買商品，甚為方便。

2020年初始，全球即受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾外出逐漸減少，零接觸消費於焉成型，民眾消費習慣正逐漸改變，電子商務快速增長。

從2019年1月至2020年5月國人以信用卡於網路購物（Electronic Commerce, EC）的交易筆數及平均單筆金額來看，2019年1月的EC交易筆數約2,013萬筆，至2020年5月上升約為3,991萬筆，EC交易筆數成長將近一倍且呈現高仰角上升的情形。

至於在網路購物（EC）的平均單筆交易金額方面，則是從2019年1月平均單筆交易金額約1,698元，到2020年5月下降至約996元，網路購物（EC）的平均單筆交易金額減少約700元左右，國人於網路購物的單價越來越低，即使小筆金額也都願意網路刷卡，似乎說明電子商務或行動支付對國人來說，已逐漸跟生活大小事充分結合。

從國人以信用卡於網路購物（EC）及非網路購物（非EC）的占比來看，2019年1月EC筆數占整體信用卡交易的18.97％，非EC筆數占81.03％，但是到2020年5月，EC筆數占比成長到35.05％，非EC筆數占比下降至64.95％，呈現此消彼長的態勢，也就是國人持信用卡的消費習慣漸漸改變，逐漸改以網路購物取代實體交易，且在信用卡交易上有1/3以上的交易筆數是從事網路購物的行為。

疫情期間，國內外網路購物交易之比較：2019年1月至2020年5月國人以信用卡於網路購物（EC）的交易筆數成長將近一倍的情形，由於網路購物無遠弗屆，統計國外網路購物（EC）交易筆數自2019年1月約398萬筆，至2020年5月約542萬筆，成長約36％，至於在國內網路購物（EC）方面，則是自2019年1月約1,616萬筆，至2020年5月增加1.13倍達3,449萬筆，由此可知，國人在網路購物上，主要還是偏好購買國內商品居多，在國外網路購物上則相對表現較弱。

網路購物哪些行業最受青睞：聯卡中心指出，依照國際卡組織所定義的MCC（Merchant Category Code）比對行政院主計總處第10次修訂之行業標準分類後，歸類主要的12項行業類別，其中EC筆數及金額占比最高的是「其他綜合商品零售業」（筆數及金額分別占約26.03％及約22.13％），如量販店、超級市場等，而「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」（約13.97％）筆數佔第二，但金額卻只佔第4名，可見該行業較屬於小額交易型態，另外EC金額占比第二高為「百貨公司」（約15.87％）。而這12項行業的網路購物（EC）筆數跟金額分別占整體EC市場的82.09％及69.99％，是國人持信用卡於網路購物中比較常消費的主要行業。

自2020年1月開始，面對COVID-19肺炎疫情肆虐全球，臺灣的疫情相對各國在政府專業團隊領導下控制相對穩定，但因為在疫情的影響之下，人們的外出消費行為活動有所限制，故而影響到臺灣的整個行業，分析2020年1～5月與2019年1～5月間的差異性可以窺探究竟。

針對信用卡網路購物（EC）的交易筆數與交易金額，可以發現在這12項行業中，至少有7個行業呈現正成長，以「連鎖便利商店」（筆數及金額分別成長472％及68％）、「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」（筆數及金額分別成長346％及98％）及「餐飲業」（筆數及金額分別成長173％及109％）3個行業最為明顯，而有4個行業為明顯負成長，其中以「航空運輸業」（筆數及金額分別衰退63％及79％）及「旅行及相關服務業」（筆數及金額分別衰退39％及73％）2個行業最為明顯。

信用卡於非網路購物（非EC）的交易筆數與交易金額成長情形，可以發現僅有「餐飲業」在筆數上有略為成長17％，但金額衰退11％，呈現使用小額支付現象明顯增加，究其原因，其中如速食業即歸列在內，主要因疫情期間民眾仍避免於密閉空間花較長時間用餐，而偏好以快速取餐或用餐方式消費。

至於其他11個行業之交易筆數及交易金額皆為負成長，尤其以「旅行及相關服務業」（筆數及金額分別衰退76％及83％）及「航空運輸業」（筆數及金額分別衰退74％及80％）最為明顯。可見於2020年上半年面臨疫情來襲，信用卡消費於非網路購物上，也就是面對面交易的消費情形皆盡量減少，導致信用卡交易筆數及交易金額呈現負成長的趨勢。

從性別與年齡構面分析網路交易：2020年1～5月臺灣男女持卡人透過網路購物消費於主要行業之交易筆數占比來看，可以發現在12個主要行業中，絕大部分都是女性持卡人消費筆數最多，尤其是在「布疋及服飾品零售業」中，有將近8成的消費是女性持卡人，男性僅占2成左右，然而在「文教育樂用品零售業」中，男性持卡人的消費筆數占65.50％，高於女性持卡人，而這個行業主要商店像是文具書籍、運動用品、娛樂用品等，可見以網路購物消費，男性相較於女性於「文教育樂用品零售業」的行業交易筆數多；而從平均單筆交易金額來看，可以發現男女性消費的單筆金額會因不同行業而有不同的變化，女性持卡人在網路購物上，雖然消費的次數相較於男性多，但是比較單筆消費的金額上，男性持卡人也不全然遜色於女性。

分析2020年1～5月臺灣各年齡層持卡人以網路購物消費於主要行業的交易情形，從交易筆數占比來看，可以發現在這12個行業中，30（含）～40歲持卡人的網路購物交易筆數居多，但也會因為不同行業別有不同的消費習慣，像是在「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」、「連鎖便利商店」、「文教育樂用品零售業」、「餐飲業」、「陸上運輸業」、「布疋及服飾品零售業」、「旅行及相關服務業」7個行業，主要以40歲以下的青年消費筆數居多，而「其他綜合商品零售業」、「百貨公司」、「航空運輸業」、「保險業」、「住宿業」5個行業，主要以30（含）～50歲的青壯年居多。

另外，從平均單筆交易金額來看，可以發現，雖然60歲（含）以上的年長者消費筆數占比不高，但是在主要行業的平均單筆交易金額幾乎是最高的，可以說是在網路購物刷卡上，隱藏性的高金額網路刷手。

從性別及年齡層等數據分析結果可得知，疫情對人們的影響在信用卡網路購物上每個行業的主要消費客群都不一樣，像是在服飾零售業比較吸引女性族群，而文教育樂用品零售業（如文具書籍、運動用品、娛樂用品等）比較吸引男性族群購買，另外保險業屬於中老年人比較願意消費的行業，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業則是比較吸引年輕人消費。

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