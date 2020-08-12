壽險新契約保費7月再現「曇花」。因為保單降利率、大改款，6月出現停售效應，保費來不及進帳，遞延到下一個月，讓7月新契約保費約有1,064億元，是今年單月最高新契約保費，不過壽險業評估，8月可能會再掉下去，直到下一次的停售出現。

累計今年前7月新契約保費終於突破5千億元大關，達5,776億元左右，但比去年前7月少了2,430億元，衰退幅度達29.6％，依舊深陷保費懸崖。

壽險業績今年如套上緊箍咒般，除了遇上停售效應遞延的1月與7月外，2月到6月新契約保費都沒有突破千億元，1月是因為去年底保單責任準備利率將降1碼（0.25百分點），許多新台幣傳統保單出現停售效應，遞延到今年，1月新契約保費1,053億元，而6月又因下半年新台幣責準利率降1碼、美元保單降2碼，當月有935億元的新契約保費，來不及進帳的保費，全部順延到7月，單月有1,064億元，成為今年最高。

下半年保單利率再降，雖然有些公司拉高美元利變壽險宣告利率，但新保單仍需要時間蘊釀，若像上半年每月衰退2~3成，依2019年8月新契約保費有962億元估算，8月可能6~7百億元，即算正常水準，若市場利率維持低點，則業者估計年底可能還有一波保單停售效應。

(工商 )