面對新南向趨勢，中鋼公司董事長翁朝棟很有感，他今（12）日在工商時報「壯闊東協，台商雄起」論壇專題演講時表示，新南向現在已經不是政策，而是趨勢、甚至是世界潮流，自中國大陸從世界工廠退位後，最有機會接班世界工廠地位的就是東協。

中鋼成立於1971年、員工約1萬人，年產粗鋼約1千萬噸，2019年平均每位員工年產粗鋼969公噸，主要以鋼板、條線、熱軋、冷軋、鍍面等五大類鋼品為主，2019年營收約2,073億元，稅前淨利達100億元。

翁朝棟表示，中鋼在東協布局包括印度的中鋼印度公司（CSCI）、年產電磁鋼片20萬公噸，還有中鋼馬來西亞公司、持股46％，年產冷軋鋼品48萬公噸。

另外中鋼與日鐵合作投資設立中鋼日鐵越南（CSVC）、中鋼持股56％，年產120萬公噸鋼品，且中鋼也投資台塑在越南的河靜鋼廠，高爐年產能707萬公噸、熱軋520萬公噸、線材120萬公噸，另有泰國、越南、馬來西亞、印度合計七個裁剪中心與新加坡辦事處等。

談起布局東協，翁朝棟指出，中鋼2016年在台灣的6支高爐全數完工、其中4支在高雄、2支在台中，但我國通過鋼鐵業政策環評、祭出高爐限建令，禁止鋼鐵業在台設置第7支高爐，加上我國鋼鐵市場趨於飽和，中鋼只好另尋海外市場。

前進東協，翁朝棟坦言，中鋼首選就是越南，因為當地是製造業最豐盛的地方，而且越南早已簽署東協自由貿易協定（AFTA）並加入東協經濟共同體（AEC），中鋼只要投資越南、在當地設廠，即可做為東協市場敲門磚，鋼品也能快速銷售到其他東協國家、突破東協市場關稅壁壘。

翁朝棟比喻，投資就像是種一棵大樹，必須找一片好的土地，才能長出好的大樹，東協就是這片好土地，以2000年～2018年東協鋼鐵表面消費量複合年均成長率來看，東協五國複合年均成長率為6.3％，其中馬來西亞為2.6％、泰國約6.1％、菲律賓是7.3％、越南則高達11.8％、顯見市場潛力，根據估計，2025年全東協的鋼鐵需求量高達8千萬公噸。

不僅如此，越南除了當地供應鏈完整，上游還有台塑，而且全亞洲簽署最多自由貿易協定（FTA）的是新加坡，第二多的就是越南、FTA多達23個，越南鋼品除內銷東協、還能外銷各國。

然而，中鋼赴越南建廠初期，還是面臨各項挑戰。翁朝棟指出，台灣跟越南沒有建交，中鋼為分散政治風險、找來日商合作成立中鋼日鐵越南（CSVC），因為日本與越南關係密切，中鋼透過合作夥伴牽線，維持良好政商關係。

在土地方面，越南當地因長年戰亂，政府相當體恤住民權益，不僅土地收購困難、拆遷進度也較為緩慢，中鋼向資深台商取經並打理當地政商管道，終於完成建廠。

在人力方面，因東協經濟起飛、各行業需才孔急，員工跳槽情況普遍，為避免人才斷層，中鋼持續培養東協在地技術服務人才並深化經營。

而市場方面，低階市場用途需求雖然龐大，但各國料源湧入，價格形成紅海，高階市場多由日韓掌控，翁朝棟指出，中鋼透過在地客戶策略結盟並開發新產品搶攻新市場。

翁朝棟建議，台商要赴東協設廠，首重產研分地、分工合擊，把創新研發總部留在台灣，生產基地移至東協，並持續培育AI人才，同時著重政治風險評估，透過局內人（Insider）策略，學習日本入股或購買在地企業，而非以純外資身分在當地投資，可以更快打進當地市場。

他也建議，我國政府應提供稅負減免優惠，例如企業在台設置總部、研發投入、AI人才培育等可享稅負抵減。此外，法人研發單位可考慮在海外設置分支機構，例如我國工研院、資策會等，協助台商企業升級轉型，甚至還可成立產業服務團隊，整合退休教授資源服務海外台商企業。

(工商 )