林姓男子駕駛肉品冷凍貨車，自稱疲勞駕駛，開上環中東路5段分隔島，自撞橋柱，車頭撞凹。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市環中東路五段，往太平方向，11日下午2點，發生載運肉品的冷凍貨車因疲勞自撞橋柱事件，救護人員據報馳抵現場，發現64歲林姓司機卡在駕駛座，雙腿骨折，意識清楚，送大里仁愛醫院救治，霧峰分局交通隊指出，駕駛員應養足精神再上路，疲勞駕駛與酒駕相似，均會嚴重影響駕駛注意力、反應力與判斷力。

11日下午2點17分，64歲的林男，駕駛載運肉品的冷凍貨車，由大里往太平方向，行經大里環中東路5段，過內新橋時，車子卻開上分隔島，自撞74線P23橋柱，車頭凹陷，嚇壞路過的民眾，林男雙腿骨折，卡在駕駛座無法自行脫困。

霧峰分局交通分隊獲報，立刻派員警到場協助，救護人員到場後，發現林男卡在車頭，以破壞器材破壞車體，小心翼翼將他抬下駕駛座後，送往仁愛醫院救治，雙腳骨折，無生命危險，林男表示因為疲勞駕駛，才會「恍神」開上分隔島，進而撞上環中快速道路下的橋樑柱子。

霧峰分局交通分隊指出，據研究駕駛如果只睡4小時就開車，發生車禍機率將提升10倍，「疲勞駕駛」絕不可輕忽！且實際上疲勞駕駛的危險性不輸酒駕危險性，駕駛人如果發現自己頻頻點頭、眨眼頻率變高、視線不清楚，切勿抱持著「再撐一下就到了」、「我來得及反應」等錯誤觀念，應立即找適當地點休息，養足體力後再上路，以保障自己與他人的用路安全。

(中時 )