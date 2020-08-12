基隆中元祭每年都吸引大批信眾前往祈福，今年首次將年輕人接受度較高的嘻哈流行元素融入，希望民眾能透過音樂感受基隆中元祭166年來積累的文化底蘊。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆中元祭每年都吸引大批信眾前往祈福，今年首次將年輕人接受度較高的嘻哈流行元素融入，希望民眾能透過音樂感受基隆中元祭166年來積累的文化底蘊。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆中元祭每年都吸引大批信眾前往祈福，今年首次將年輕人接受度較高的嘻哈流行元素融入，希望民眾能透過音樂感受基隆中元祭166年來積累的文化底蘊。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

拼圖人「PUZZLEMAN」指出，用嘻哈融合中元是一個很棒的想法，可以用說故事的方式來呈現中元祭，也可以更完整的交待清楚歷史脈絡。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

雞籠中元祭系列活動每年都吸引大批信眾前往祈福，今年活動將從18日正式點燈開跑，市府文化局長陳靜萍指出，今年首次將年輕人接受度較高的嘻哈流行元素融入這次的雞籠中元祭，除了讓基隆市民體驗充滿特色的祭典外，更要讓初次接觸的年輕人，理解中元祭的活動意義。

文化局指出，除了18日的點燈、19日開基老大公廟開龕門外，更在30日的主普壇開燈放彩夜，安排了嘻哈之夜，由拼圖人「PUZZLEMAN」跨年齡、跨音樂及跨族群融合的嘻哈劇團表演，以全新創作來演繹中元祭之族群融合意涵，並且嘻哈之夜不僅是將嘻哈說唱跟傳統音樂進行跨界的結合，更讓民眾伴隨聲音來連結經典傳統，領會象徵中元祭166年來積累的文化底蘊。

拼圖人「PUZZLEMAN」受訪指出，這次的創作理念，就是要將中元祭的精神以「悲天憫人」之心，融入對老大公們的尊重，並在歌詞中闡述了基隆的歷史，當這些元素串聯在一起時，可以細說中元祭的來龍去脈，讓大家更容易了解，也促進族群之間的融合，他強調，用說故事的方式來呈現中元祭，可以更完整的交待清楚歷史脈絡。

陳靜萍指出，雞籠中元祭除了為國家指定重要民俗活動外，也名列交通部觀光局「台灣十二大地方慶節」之一，這個以中元節為核心、涵蓋宗教祭儀、官方與民間週邊藝文的中元祭，農曆七月份將在基隆市展開長達1個月的祭典及活動，雖然今年中元祭期間基隆市區不封街改為進行彈性交管，但車遊繞境祈福與科儀絕不打折，藝文展演及消費好康都將熱鬧登場，希望以精彩的跨界演出，將基隆主普壇呈現於民眾眼前，讓藝術與傳統在民眾眼前交會。

(中時 )