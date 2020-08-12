大湖鄉衛生所辦理「莓農戒菸班」帶領學員到廟宇參拜，展現戒菸的決心。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所辦理「莓農戒菸班」，利用活潑有趣的課程鼓勵農民戒菸。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所辦理「莓農戒菸班」，利用活潑有趣的課程鼓勵農民戒菸。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所辦理「莓農戒菸班」，利用檢測儀追蹤學員戒菸情形，若抽菸量少，一氧化碳含量數據會下降。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉務農人口多，許多老農長期習慣勞動後來根菸紓壓，菸齡20多年以上比比皆是，但抽菸不僅有害自身健康，二手菸、三手菸更會影響周邊的人，大湖鄉衛生所因此推出「莓農戒菸班」，鼓勵擁有類似生活、工作經驗的戒菸者相聚成為戒菸夥伴，增加心理支持，提升成功戒菸率。

衛生所主任張予緁指出，大湖草莓名聞遐邇，鄉親多以務農為業，但許多農民常以抽菸作為紓壓管道，這讓大湖鄉抽菸人口比例略高其它鄉鎮，為鼓勵農民戒菸，因此今年以產銷班農民為對象，成立為期3個月的「莓農戒菸班」，第一堂課就先帶學員到附近廟宇參拜，在神明見證下展現戒菸的決心。

張予緁表示，莓農戒菸班課程教導學員面對菸癮時，如何利用運動、飲食等其它紓壓管道，降低想抽菸的衝動，但戒菸是條漫長的路，偶有挫折時老師們提出嘗試食用蔬果棒，長條形狀類似香菸，與菸不同的是多了健康，在嘴裡充分咀嚼可分散想抽菸的注意力。

護理長謝庭幼說，莓農戒菸班共有12名學員，年齡層落於50至60歲左右，菸齡平均達20年以上，一期12小時課程日前結訓，有學員達成減量，以前1天2包慢慢降為1包，搭配戒菸門診的貼片及口嚼錠等藥物，後續還有專人電話追蹤，提醒回診拿藥，以家庭支持鼓勵戒菸。

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(中時 )