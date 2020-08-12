新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球藝術展會幾乎停滯，2020台北新藝術博覽會雖已宣布延至2021年，但展會中的主題活動「2020國際藝術家大獎賽」入圍作品早已送抵台灣，近期以「2020台北新藝術博覽會．番外篇」特展，讓民眾在此時也有「類出國」的國際藝術品可欣賞。

「2020國際藝術家大獎賽」共有來自82國、4337件作品，全球超過三分之一國家的藝術家參加此賽事，包括古巴、祕魯、伊朗、科特迪瓦、喀麥隆、不丹等少有機會接觸的國家，此次特展則展出了35國、191位藝術家，近800件作品，參賽作品各自展現當地獨有的特色。

台北新藝術博覽會藝術總監，每年皆為藝博會全新創作的藝術家李善單，參展的《得道》系列，以特殊3D樹脂將稻穗固定在畫布上，以80多年前的佛乘宗傳法因緣為創作源起，以佛乘宗第二代祖師緣道菩薩，在田埂上皈依第一代祖師妙空菩薩的傳承故事為主軸。《念佛大圖騰》系列則是自2009年威尼斯雙年展創作睽違10多年後，再次以王羲之的《金剛經》書法為襯底，以3D樹脂固定各式不同材質的的珍稀念珠，加上地心引力而形成獨特的立體線條，也以系列作品傳達對人類的祈福祝願之意。

此次參展藝術家也包括曾代表義大利參加54屆威尼斯雙年展，並得過義大利拉古納大賽等大獎的寫實古典畫家Carlo Alberto Palumbo，2017年和2018年被義大利藝術巡迴國際雜誌授予「TOP 60當代藝術大師」之一的O. Yemi Tubi，以超寫實手法再現馬爾地夫風景，曾於2002年獲馬爾地夫總統頒發國家認可獎的Muaviyath Ali等。

台北新藝術博覽會打破以畫廊為主的展會模式，改以藝術家為核心，去年參展藝術家已高達497位，今年的「番外篇」將於15日在松山文創園區2、3號倉庫登場，公眾展自27日起展至30日。

(旺報 )