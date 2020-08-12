坊間流傳苦瓜胜肽保健品，可以降血糖，南投吳姓阿嬤的孫女，買了一堆孝敬老人家，阿嬤就把保健品和血糖藥混著服用！醫師則強調，糖尿病患者應遵循醫囑按時服用藥物，別擅自調整或停藥，以免造成身體更大的傷害。

南投醫院營養師黃淑敏指出，許多民眾覺得吃藥會對肝、腎造成負擔，因此當聽到號稱能降低血糖的苦瓜胜肽保健品，可以穩定血糖，就會心動，寧可服用偏方、或是聽信廣播、廣告宣稱有功效的保健食品，也不願按時服藥！

黃淑敏表示，目前中央主管機關認定健康食品，具有的保健功效種類共有13項，其中一項即是「調整血糖功能」。不過，這些保健素材都是食品級並非藥物，也就是說，這些功能食品只能輔助，而不能替代藥物使用，更不能宣稱有療效。

黃淑敏表示，要有效的控制糖尿病，還是必須正確使用醫療資源及正規醫療，不要隨便聽信沒有醫學根據的傳說，不要使用來路不明的藥品或是保健食品，隨時與醫師及營養師討論藥物使用及飲食原則，並且建立正確的醫療觀念，才才永保身體健康。

黃淑敏提醒民眾，選購保健食品時，要認明衛生福利部許可字號，並且不要將保健食品當藥物，以免花錢又傷身，延誤病情。

(中時 )