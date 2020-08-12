新北市府聯合工務、消防、教育局12日前往新莊中正路上英語、電腦補習班稽查，其中電腦補習班有一位民眾諮詢補習班時，未戴上口罩，謝政達與教育局處人員隨即要求戴上口罩，氣氛嚴肅。(戴上容攝)

新冠肺炎疫情再起，新北市5日宣布密閉空間強制執行實名制、與戴口罩等防疫措施，補習班、課照中心必須全面戴上口罩；新北市副市長謝政達12日下午率隊前往新莊兩家補習班稽查，教育局表示，今年補習班防疫稽查不合格家數有33家，多為未配戴口罩、未落實體溫量測紀錄。

新北市府聯合工務、消防、教育局12日前往新莊中正路上英語、電腦補習班稽查，其中電腦補習班有一位民眾諮詢補習班時，未戴上口罩，謝政達與教育局處人員隨即要求戴上口罩，氣氛嚴肅。

工務局表示，英語補教業者防火門未能回歸，若火災發生時濃煙恐灌入危及生命安全，因此依建築法規定，當場開罰6萬元，並限期業者於1個月改善。

謝政達表示，補習班為學生暑假期間學習場所，特別針對補習班進行稽查，並要求教育局、消防局及工務局為防疫、安全嚴格把關，新北市轄區共有2740家補習業者，從年初至7月已稽查600家補習班，除向業者公告外，也採取分批公開、不公開稽查要求業者民眾重視防疫。

謝政達表示，若查到補習業者在防疫上有違規情況，會先給業者期限改正，後續將重新復查，若復查不過則會開罰，目前狀況所有業者幾乎都有遵照法規，做好防疫工作。

教育局表示，今年補習班防疫稽查不合格家數有33家，多為未配戴口罩、未落實體溫量測紀錄，市府現場都已要求業者改善，後續將不定期複查。

(中時 )