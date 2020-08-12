基隆市西定路靠近安一路口路段，因為路邊有多根電線、變電箱，路面畫設的紅線為閃開這些設施，畫成波浪狀彎來彎去，很多駕駛指出，有如海波浪的紅線，除了遮擋到右轉視線，行車也要閃來閃去，容易造成行車危險，議員接獲反映後，也要求台電將電線桿下地，還給用路人乾淨的視野。

投訴人陳姓駕駛指出，自己家就住在附近，一般紅線都是直線，但這邊的紅線卻彎來彎去，讓他看到都暈了，並且多數駕駛人開到這個路口，如果要右轉，就一定會被電線桿擋到部分視線，增加事故機會，希望有關單位可以改善問題。

市議員莊敬聖指出，西定路與安一路口一直是交通繁忙的路口，不論是通勤、學時間又鄰近安樂市場，交通流量甚大，但路口的紅線卻畫成波浪形狀，讓很多居民及駕駛人向他投訴，這是必須改善的地方。

莊敬聖說，路口的電線桿及號誌桿，讓很多機車為了求快，從縫隙中穿越，更徒增不少的道路危機，他強烈建議政府協助將西定路口的波浪紅線解決，並設法把電線桿下地，他指出，將路口清空，才能讓廣大行人與行車有安全的路口。

對此，市府交通處指出，現場的彎曲紅線及號誌桿設置，因為現場環境及設施的錯落，才導致無法畫成一直線，必須要先將電桿移除才能將現有的彎曲紅線拉直，市府將努力協調，而台電基隆區營業處也表示，必須找到合適土地才有辦法下地移除電桿，台電也會盡力改善。

(中時 )