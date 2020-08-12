行政院會明擬通過「民法」部分條文修正草案，其中成年年齡將下修為18歲，男女結婚年齡也修正為18歲。過去中國大陸曾有7代同堂畫面，修法後因結婚年齡調整，台灣要再出現7代同堂難度更高。這項修法尚待立法院通過後，目前暫定施行日期為2023年1月1日。

政院表示，修法重點涉及38項青年權益下修18歲，其中包括「調降民法成年年齡」，將成年年齡由20歲修正為18歲；以及「齊一男女結(訂)婚年齡」，修正男女訂婚年齡均為17歲(原規定女性訂婚年齡為15歲)、結婚年齡均為18歲（原規定女性結婚年齡為16歲），並增修相關配套規定，以利適用。此外，為使人民之權利義務對等，現行法律以民法成年為年齡門檻之規定，於民法成年年齡調降為18歲後，除另有特殊考量外，也隨同修正，以期一致。

行政院發言人丁怡銘表示，調降民法成年年齡後，民眾原依照相關法令規定、行政處分、法院裁判、契約得享有至20歲或成年的權利或利益（如撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款、夫妻離婚後所約定對未成年子女之扶養費等）於新法施行後，其於修正施行前已取得之既有權益，本次修正也明文保障持續享有至20歲。

由於民法成年年齡調降，事涉民眾權益且相關法令數量眾多，至少需2年緩衝期，並配合曆年制，因此，民法修正案原則自立法院完成修法程序滿2年後之第一個元旦施行。目前暫定施行日期為2023年1月1日。

(中時 )