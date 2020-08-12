基隆有2名林姓司機近5年來都沒有跟靠行的公司聯繫，直到近期申請紓困補助時，才得知自己的補助已經被交通公司先領取，一氣之下對負責人高姓女子提告侵占，但檢方經偵查後，認為高女曾傳簡訊通知兩人，兩人沒有回應聯繫，因此予以不起訴處分。

基隆地檢署不起訴書指出，2名林姓司機在4月向基隆監理站申請紓困補助，但遲遲苦等不到核准通知，因此在5月12日像監理站洽詢辦理進度，2人才得知補助款各1萬元已經被所屬交通公司請領回去，因此憤而提告，認為高女涉嫌犯偽造文書及侵占。

高女在檢方偵訊時指出，交通部請公司提供靠行司機名冊，2名司機也在名冊之中，但在5年前就已經失聯，公司在5年內都聯繫不到兩人，並且也都沒有收到解約的申請。

另外，她指出，當初2人還跟她借買車的頭期款，而分期款是用公司的名義來向銀行借貸，因此2輛車都仍歸在公司名下，兩名司機因為仍沒有清償分期款，沒有辦法辦理註銷，而檢察官也根據高女所提供的簡訊，證實她在4月曾傳訊息通知2人前來領取紓困補助，其中1名駕駛也證稱確實有收到簡訊，

另外，不起訴書中也指出，基隆監理站曾發函給公司說，2名司機資格都不符，公司也將補助款退還給監理站，因此地檢署認定高女既已主動通知兩名司機前來領取補助款，難認為有變易原來持有的意思，也無不法所有的意思，並且基隆監理站也未要求公司所屬駕駛人，必須在文件上簽名，並無偽造文書，予以高女不起訴。

(中時 )