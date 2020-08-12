維他命C是大家常見的保健食品，但攝取過量恐要當心身體反而會出現問題，醫師江坤俊在節目上表示，有很多女性喜歡補充高單位的維他命C，但最近的醫學研究卻顯示，服用過多維他命C恐會導致白內障，甚至有致癌可能。

江坤俊在節目《健康2.0》上指出，很多女性為了養顏、抗衰老都會服用高單位的維他命，認為這類維他命是水溶性，吃多了會從尿液、汗液中排出，但事實上近期的研究卻顯示，由於維他命C本身是很強劑量的抗氧化劑，服用過多恐怕會造成水晶體氧化壓力增加並導致白內障發生。

江坤俊提到，第二點是服用過多維他命C恐會讓尿液中的草酸鈣結石；第三點，根據國外的醫學期刊研究，過量的維他命C可能會導致癌症，這是由於人體的免疫系統在清除身體的一些癌細胞時，有時候會製造出氧化壓力，這時候又服用太多的抗氧化劑會造成氧化壓力消除，不利於免疫細胞清除癌細胞。

醫師江坤俊表示，維他命C要適量攝取。（摘自YT頻道《健康2.0》）

最後，江坤俊提醒，維他命C一天建議的攝取量是100-200毫克，若是每天有攝取3份蔬菜、2份水果就不需要再額外去補充維生素，另外，還要避免補充單一種維生素，只要飲食均衡就可以提供各種均衡的維生素。

(中時新聞網)