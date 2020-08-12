神爺降臨前果真有好預兆！8/11開出的大樂透，頭獎金額高達1.28億元，獎落台中東區「來富貴彩券行」！業者楊慶鐘開心的說，近2周他跑遍中部多間財神廟拜拜、許願，包括旱溪媽祖廟、南投指南宮及彰化四面佛；也夢到高人指點、要他吃齋1星期，沒想到才吃齋3天，店裡就開出大樂透頭獎，真的樂透了！

業者今天一早就興奮的燃放鞭炮慶祝，附近民眾紛紛上門買彩券、沾喜氣；其實，這已經是該彩券行第6度開出頭獎！

在店門口貼上「狂賀！中大樂透頭獎！」的紅色海報，來富貴彩券行一早就熱鬧滾滾，附近民眾絡繹不絕上門買彩券，希望好運延續。楊慶鐘說，平時就有開放顧客集資購買，但這次的頭獎應是散客，因每天上門買彩券的人數至少數百人，實在不知道頭獎得主是誰。

這次開出大樂透頭獎，其實已是來富貴彩券行第6次開出頭獎，楊慶鐘指著牆面上的資料，從經營彩券行至今已開出5次今彩頭獎，但這次金額最大；要中頭獎除了拜拜許願，最重要還是多多行善，他也呼籲這次頭獎得主「多捐一點，我們一定加倍回饋社會！」

(工商 )