美國對大陸科技公司的限制再度升級，除了5G設備與晶片之外，在美國國務院「乾淨網路」的政策下，大陸企業所開發的部分社交軟體與通信軟體，現在也面臨喪失美國市場的衝擊。幸好，因美國、歐洲和大陸三大經濟體PMI重回擴張，中美之間的科技爭端無礙亞股回溫，儘管上週外資對東北亞股市全都站在賣方，但東北亞各地的股市指數卻在內資撐腰下全面收紅。

根據統計，外資上週對大陸股市已連四週賣超，金額6.41億美元，對台灣與韓國股市也分別淨流出11.62億美元與1.63億美元，但受到歐洲、美國與大陸三大經濟體7月PMI重回50以上擴張的利多刺激下，這三地的股市在上週還是分別上漲了0.27％、1.29％與4.54％，可見中美之間的科技糾紛，對市場雖然造成波動，但卻無礙整體亞股的回溫。

較特別的是印度。受到大陸、印度邊界衝突的影響，印度比美國更早禁止大陸手機app在其境內的使用，但外資上週卻已是連續第三週買超印度股市，顯示在中美競爭的格局下，就算新冠疫情在印度本地依然嚴峻，但當地的科技企業也開始明顯受惠。至於東協則是在新冠疫情再次回溫的打擊下，上週持續面臨外資淨流出壓力，股市指數也是跌多漲少。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，財報季逐漸進入尾聲，目前美、歐、日均已有超過8成的企業發布第二季財報，隨著越來越多企業財報的數據優於預期，市場也開始上修原本企業獲利的預估值。以美國企業而言，最新第二季獲利年增率預估值為-33.8％，相較於7月預估的-43％大幅反彈；而目前已發布財報的企業中，82.1％的企業獲利結果優於預期，因而激勵股市表現。

林雅慧表示，目前財報表現最亮眼的產業即為資訊科技及醫療保健，在基本面優勢的帶動下，資訊科技及醫療保健股票今年漲幅領先大盤。以亞股為例，科技醫療相關的產業也多座落在東北亞股市，在全球需求的帶動下，相關企業的獲利能力還是相對優異。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧表示，川普在上週針對TikTok與微信簽署禁令，導致A股在科技股領跌下創兩週來盤中最大跌幅。但觀察滬指與MSCI中國指數在7月創下高點後，雖因中美關係受挫而明顯拉回，惟之後均出現反彈且逼進前波高點，可見A股的走勢仍是受到大陸經濟發展的格局推動。

張致寧表示，大陸7月出口年增長達7.2％，大幅優於預期-0.6％，顯示景氣自谷底回升趨勢明確，但隨著中美兩國即將在8月16日檢視第一階段貿易協議的落實進度，以新冠疫情與國際局勢日益嚴峻，因此，北京中央政治局才要確定「擴大內需循環、促進產業升級」等新戰略，去面對外部環境的不確定性。

林雅慧指出，雖然新聞事件餘波盪漾，但在全球經濟復甦的過程中，各國央行與財政部還是站在積極做多的一方，投資人應以長線投資視角觀察手上的投資組合，透過多元分散的方式，以參與全球經濟復甦過程的投資機會。

(工商 )